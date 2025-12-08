Live

РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине

Украина 08:12   08.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине

Утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев. 

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчасного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 декабря — график
07.12.2025, 23:14
Будет опасно: жителей Харькова и области предупредили о шквалах
Будет опасно: жителей Харькова и области предупредили о шквалах
07.12.2025, 23:26
Удар нанесен по дамбе Печенежского водохранилища: движение по ней прекращено
Удар нанесен по дамбе Печенежского водохранилища: движение по ней прекращено
07.12.2025, 12:32
Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать
Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать
07.12.2025, 13:39
РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине
РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине
08.12.2025, 08:12

Новости по теме:

05.12.2025
Поврежден объект инфраструктуры и грузовик – Канашевич об ударах РФ
02.12.2025
О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне
01.12.2025
«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ
30.11.2025
О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку
26.11.2025
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев. ".