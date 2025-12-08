РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине
Утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчасного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
Читайте также: Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 08:12;