РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине

Утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчасного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4180 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие: