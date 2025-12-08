РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині

Live

Україна 08:12   08.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби в Харківській області було шість боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися двічі біля Піщаного.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе“, – зазначили в ГШ.

Втрати окупантів сьогодні такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
