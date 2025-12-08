Знайшли тіло чоловіка: про пожежі в регіоні повідомили рятувальники

Протягом минулої доби в регіоні вирували 11 пожеж, поінформували у ГУ ДСНС України в Харківській області.

При цьому два з них почалися внаслідок російських обстрілів. “Прильоти” зафіксували в Чугуївському та Куп’янському районах.

Так уночі росіяни обстріляли село Коробчине на Чугуївщині – ворог атакував сільськогосподарське підприємство.

“Сталася пожежа на площі 34 м кв. Горіли складська будівля та автомобілі на загальній площі 44 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Напередодні внаслідок вибухового пристрою невстановленого типу постраждав 27-річний чоловік. Його госпіталізували.

“Вчора внаслідок побутової пожежі у с. Куп’єваха Куп’янського району горів одноповерховий житловий будинок барачного типу на площі 150 м. кв. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1997 р.н”, – додали пожежники.