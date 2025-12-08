Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели
В течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
При этом два из них начались в результате российских обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.
Так ночью россияне обстреляли село Коробчино на Чугуевщине – враг атаковал сельскохозяйственное предприятие.
«Произошел пожар на площади 34 квадратных метра. Горели складское здание и автомобили на общей площади 44 квадратных метров. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.
Накануне в результате взрывного устройства неустановленного типа пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали.
«Вчера в результате бытового пожара в с. Купьеваха Купянского района горел одноэтажный жилой дом барачного типа на площади 150 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1997 г.р», – добавили пожарные.
Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 08:00