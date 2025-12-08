Live

Происшествия 08:00   08.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели

В течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

При этом два из них начались в результате российских обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.

Так ночью россияне обстреляли село Коробчино на Чугуевщине – враг атаковал сельскохозяйственное предприятие.

«Произошел пожар на площади 34 квадратных метра. Горели складское здание и автомобили на общей площади 44 квадратных метров. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Накануне в результате взрывного устройства неустановленного типа пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали.

«Вчера в результате бытового пожара в с. Купьеваха Купянского района горел одноэтажный жилой дом барачного типа на площади 150 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1997 г.р», – добавили пожарные.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
