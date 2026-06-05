Больше десятка пожаров бушевали на Харьковщине – ГСЧС о последствиях

За минувшие сутки у спасателей было 47 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров, уточняют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пять пожаров из-за обстрелов бушевали в Изюмском, Харьковском, Чугуевском районах области, а также в Харькове.

«Утром в Немышлянском районе Харькова в результате попадания вражеского БпЛА повреждена крыша многоэтажного жилого дома. Произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Обломки вражеского беспилотника упали на территорию детской площадки вблизи дома. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Также накануне вечером из-за вражеского удара по Богодухову начался пожар в двух гаражах на площади 40 квадратных метров. Кроме того, повреждено остекление в двух частных домах.

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