Больше десятка пожаров бушевали на Харьковщине – ГСЧС о последствиях
За минувшие сутки у спасателей было 47 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров, уточняют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пять пожаров из-за обстрелов бушевали в Изюмском, Харьковском, Чугуевском районах области, а также в Харькове.
«Утром в Немышлянском районе Харькова в результате попадания вражеского БпЛА повреждена крыша многоэтажного жилого дома. Произошло возгорание кровли, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Обломки вражеского беспилотника упали на территорию детской площадки вблизи дома. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Также накануне вечером из-за вражеского удара по Богодухову начался пожар в двух гаражах на площади 40 квадратных метров. Кроме того, повреждено остекление в двух частных домах.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 08:22;