ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил: провели заседание Координационного штаба по ситуации в громадах вблизи Печенежского водохранилища.
«На совещании под руководством заместителя Министра развития громад и территорий Украины Алексея Рябыкина обсудили усовершенствование механизмов координации между службами для слаженной и эффективной работы на местах», — рассказал Синегубов.
Он отметил: по состоянию на данный момент ситуация стабильная, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет. И добавил, что профильные службы продолжают мониторить уровень воды в Печенежском водохранилище.
«Мы действуем на опережение и всегда рассматриваем любые сценарии развития событий. В области разработан четкий план действий, среди основных пунктов: предусмотрен достаточный транспортный ресурс, в частности автобусы, а также достигнуты договоренности с «Укрзалізницею» о возможном увеличении количества рейсов для обеспечения стабильной логистики. Четкая координация действий ГСЧС, Национальной полиции, медицинских служб, волонтерских команд. Дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях для временного размещения людей в случае необходимости», — уточнил глава ХОВА.
Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск. Мужчина погиб и еще семь человек пострадали в результате ракетного удара по Старому Салтову, сообщили в областной прокуратуре. Тем временем в 16-м армейском корпусе ВСУ заявили, что украинская сторона была готова к тому, что Печенежская дамба в Харьковской области может подвергнуться критическим повреждениям. В Институте изучения войны (ISW) пишут, что ударами по Печенежской дамбе ВС РФ пытаются нарушить логистику ВСУ и их способность держать оборону в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, печенежское водохранилище, харьковщина;
