Ракеты, КАБы и более 300 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе

Происшествия 15:24   27.04.2026
Виктория Яковенко
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 62 населенных пункта области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 50 человек, среди них – четверо детей: 1,5-летний мальчик, две 2-летние девочки и 17-летняя девушка. Три человека погибли.

Есть один пострадавший в результате взрыва неизвестного устройства.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион шесть ракет, 14 КАБов, 41 БпЛА типа «Герань-2», 79 «молний», 20 FPV-дронов, тип еще 173 беспилотников устанавливают.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены пять многоквартирных домов, 36 частных домов, интернатное учреждение, шесть АЗС, пять предприятий, пять фермерских хозяйств, шесть админпостроек, два дома культуры, восемь магазинов, автостанция, кафе, банк, почта, электросети, гаражи, 15 автомобилей, два мотоцикла, грузовой автомобиль, трактор.

Существенные повреждения в Изюмском районе: семь частных домов, админздание, учебное заведение, СТО, электросети, хозяйственное сооружение, два гаража, девять автомобилей.

В Харькове враг повредил четыре многоквартирных дома, 14 частных домов, два админздания, гражданское предприятие, Детскую железную дорогу, транспортную инфраструктуру, автомобиль, электросети.

Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов

Напомним, на прошлой неделе враг обстрелял Харьков 17 раз, сообщал мэр Игорь Терехов. Армия РФ выпустила на город «Шахеды», «Молнии» и ракеты «Искандер-М». Под ударом оказались Основянский, Слободской, Немышлянский, Киевский и Шевченковский районы.

Популярно
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
27.04.2026, 13:01
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
27.04.2026, 14:44
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
Харьков после шквала: как устраняют последствия, Терехов обратился к горожанам
27.04.2026, 12:13
Сегодня 27 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 апреля 2026: какой праздник и день в истории
27.04.2026, 06:00
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
26.04.2026, 15:00
Ракеты, КАБы и более 300 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
Ракеты, КАБы и более 300 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе
27.04.2026, 15:24

Новости по теме:

27.04.2026
Пострадали Детская железная дорога и дома: 17 ударов по Харькову за неделю
27.04.2026
Синегубов: сутки в Харьковской области прошли без пострадавших
25.04.2026
Погиб один человек, семь – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине
24.04.2026
КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов
23.04.2026
В чем смысл массированных ударов по Богодухову — мнение Бутусова (видео)


  Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 15:24;

