Сегодня 27 апреля 2026: какой праздник и день в истории

27 апреля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День кадровика. В этот день 1509-го Венецию отлучили от церкви. В 1521-м погиб организатор первого кругосветного плавания Фернан Магеллан. В 1825-м англичанин Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». В 1956-м профессиональный ринг покинул непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Рокки Марчиано. В 1965-м химик Вик Миллз запатентовал «памперсы». В 1978-м произошел государственный переворот в Афганистане, в результате которого свергли и убили президента этой страны Сардара Мухаммеда Дауда. В 1995-м президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. В 2010-м Верховная Рада Украины ратифицировала печально известные «Харьковские соглашения».

Праздники и памятные даты 27 апреля

27 апреля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День кадровика (на государственном уровне его давно перенесли на первое воскресенье октября, однако традиции остались).

В мире – Международный день осведомленности о донорском зачатии.

Также сегодня: Всемирный день тапира, День спасения морских млекопитающих, День азбуки Морзе, День бесплатной стерилизации бездомных кошек, День рождения «памперсов», Всемирный день графического дизайна

27 апреля в истории

27 апреля 1509 года Венецию отлучили от церкви. На богатый и преуспевающий город-государство «обиделся» Папа Римский Юлий II. Подробнее.

27 апреля 1521 года погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан – организатор первого кругосветного плавания и открыватель пролива между Атлантическим и Тихим океанами. Подробнее.

27 апреля 1825 года английский промышленник и одновременно философ-утопист Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». Подробнее.

27 апреля 1956 года профессиональную карьеру завершил известный боксер Рокки Марчиано. Подробнее.

27 апреля 1965 года ведущий технолог компании «Procter&Gamble», химик Вик Миллз запатентовал одноразовые подгузники под торговой маркой «Pampers». Подробнее.

27 апреля 1978 года произошел государственный переворот в Афганистане, в результате которого свергли и убили президента этой страны Сардара Мухаммеда Дауда.

Переворот совершили прокоммунистические силы, и с него начались длительные политические потрясения в этой стране (а впоследствии – и советское вторжение). Дауд был военным – генералом, начавшим свою карьеру еще в 1930-е годы. В годы Второй мировой войны ориентировался на нацистскую Германию. В 1946-м стал министром внутренних дел в правительстве своего двоюродного дяди Шах Махмуд-хана, однако занимал этот пост недолго. Впоследствии, в 1948-1951 был министром национальной обороны. Однако сотрудничество с родственником-премьером не складывалось, поэтому Мухаммед Дауд постепенно перешел в оппозицию к правительству. В сентябре 1953-го король Захир Шах отправил правительство в отставку, а Мухаммеда Дауда назначил новым премьер-министром страны. При его руководстве Афганистан начал сближаться с СССР (в отличие от соседей – Пакистана, который пользовался поддержкой США). Правительство Дауда в конце концов вошло в конфликт с королем, и в 1963 ушло в отставку.

На последующие 10 лет экс-премьер якобы отошел от политики, но сохранил авторитет в военной среде. И воспользовался им, возглавив государственный переворот в 1973 году. Король был вынужден отречься от престола, а Мухаммед Дауд возглавил страну, заняв сразу ряд должностей. Он формировал авторитарную власть, распустив парламент и верховный суд и запретив политические партии. В 1977-м внесли изменения в конституцию страны, утвердив пост президента – его и занял Дауд. Однако удержать власть надолго он не смог. Решение подавить все политические партии в стране коснулось, конечно, и коммунистов, что сразу ухудшило отношения нового руководства Афганистана с СССР. В 1978-м произошло убийство ведущего коммунистического деятеля страны Мир Акбар Хайбера. Оно послужило спусковым механизмом для массовых протестов, которые привели к перевороту 27 апреля. Во время боев Дауд погиб в перестрелке с повстанцами, которые пытались заставить его отказаться от власти. Вместе с Даудом убили значительную часть его семьи, в том числе несколько детей.

К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана, а президентом стал Нур Мухаммед Тараки. Тот быстро наладил хорошие отношения с СССР, подписав 20-летний договор о дружбе. Но тоже долго не продержался – его убили в сентябре 1979 года. А уже в декабре советские войска вторглись в Афганистан, начав длительную и кровавую войну.

27 апреля 1995 года президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. Подробнее.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине с 2017 по 2042 год (236 голосов «за»). Этот документ известен как «Харьковские соглашения». Подробнее.

Церковный праздник 27 апреля

27 апреля чтят память апостола и священномученика Симеона, родственника Господня. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 27 апреля предвещает мокрый май.

Если прилетели ласточки, то пора высаживать овощи в открытый грунт.

Если фиалки расцвели – это к хорошему улову на рыбалке.

Что нельзя делать 27 апреля

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя желать кому-либо зла.

Нельзя обижать людей и животных.