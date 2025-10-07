Live
За 2 млн грн хотят отремонтировать сомнительный памятник в Харькове

Общество 19:47   07.10.2025
Оксана Якушко
Памятник уравнял советских военных в Афганистане и погибших защитников Украины, сообщает ХАЦ.

Как передает МГ «Объектив», тендер на 1,97 млн ​​грн на текущий ремонт памятного знака «Харьковчанам, погибшим в Афганистане и от российской агрессии» объявило КП «Харьковзеленстрой».

Он расположен в сквере на ул. Культуры, 24.

Аукцион должен пройти 16 октября, а работы по ремонту завершиться до конца года.
Планируют отремонтировать мемориальную стену и постамент памятника, устроить покрытие из 22 мраморных плит (каждая размером 6 на 9 м).

В феврале 2025 года исполком Харьковского горсовета к названию памятника погибшим в Афганистане добавили «и от российской агрессии».

«Исполком утвердил решение о наименовании мемориального объекта на ул. Культуры, посвященного воинам, погибшим в Афганистане. Так, теперь он считается памятным знаком и называется «Харьковчанам, погибшим в Афганистане и от российской агрессии», — сообщили в Харьковском горсовете.

Тогда это решение возмутило депутата Харьковского городского совета Ирину Гончарову и активистов-деколонизаторов. Потому что нельзя сравнивать военных, по приказу советской власти ставших интервентами на территории Афганистана и погибших в российско-украинской войне.

«Харьковский городской союз ветеранов Афганистана предлагает изменить надпись на давно существующем памятном знаке. Вместо «Харьковчанам погибшим в Афганистане» написать «Харьковчанам, погибшим в Афганистане и от российской агрессии». Советских военных, участвовавших в оккупации суверенного государства Афганистан и украинских военных, которые борются с российской агрессией. Да, существуют украинцы, которые в молодости вынужденно стали советскими оккупантами, а в зрелом возрасте встали на защиту Украины. Но предлагаемая надпись – это сова на глобусе. Каждый украинец, погибший от оружия российских оккупантов, достоин поименного чествования. А не приписки в конце текста, ” — заявила Гончарова.

Автор: Оксана Якушко
