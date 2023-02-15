34-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили в Харькове (фото)
Возложение цветов по случаю 34-й годовщины вывода войск из Афганистана, а также ко Дню памяти участников боевых действий на территории других государств состоялось 15 февраля у мемориала воинам-интернационалистам на улице Культуры в Харькове.
Почтить память павших участников боевых действий пришли их побратимы, родственники ветеранов войны в Афганистане, руководство города, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что именно воины-афганцы одними из первых пошли добровольцами защищать Украину еще в 2014 году и сегодня продолжают служить в рядах ВСУ и теробороны.
«Каждый год в этот день мы выражаем глубокое уважение тысячам украинских военных, которые с честью и достоинством выполняли свой долг в разное время и в разных государствах. Участие наших соотечественников в боевых действиях в Афганистане и других «горячих точках» мира является для нас шкалой мужества, героизма и одновременно национальной трагедией, поскольку за годы военных действий в далеких войнах погибли сотни наших земляков, о чем мы никогда не забудем. Воины-афганцы и сегодня героически защищают Украину, с каждым днем приближая столь долгожданную победу. Спасибо им за это! Мирного неба всем нам и вечная память павшим», — сказал Терехов.
Афганская война (1979-1989) — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана, в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании ситуации вокруг ДРА, начался 15 мая 1988 года и продолжался девять месяцев. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. За 10 лет военных действий в Афганистане погибло более 200 харьковчан. С 2004 года 15-е февраля отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возложение цветов по случаю 34-й годовщины вывода войск из Афганистана, а также ко Дню памяти участников боевых действий на территории других государств состоялось 15 февраля у мемориала воинам-интернационалистам на улице Культуры в Харькове.".