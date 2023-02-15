34-ту річницю виведення військ з Афганістану відзначили в Харкові (фото)

Покладання квітів з нагоди 34-ї річниці виведення військ з Афганістану, а також до Дня пам’яті учасників бойових дій на території інших держав відбулося 15 лютого біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на вулиці Культури в Харкові.

Вшанувати пам’ять полеглих учасників бойових дій прийшли їхні побратими, родичі ветеранів війни в Афганістані, керівництво міста, пише пресслужба Харківської міськради.

Мер Ігор Терехов підкреслив, що саме воїни-афганці одними з перших пішли добровольцями захищати Україну ще у 2014 році й сьогодні продовжують служити у лавах ЗСУ та тероборони.

“Щороку цього дня ми засвідчуємо глибоку повагу до тисяч українських військових, які з честю та гідністю виконували свій обов`язок у різний час та в різних державах. Участь наших співвітчизників у бойових діях в Афганістані та в інших «гарячих точках» світу є для нас шкалою мужності, героїзму і водночас національною трагедією, оскільки за роки воєнних дій загинули сотні наших земляків, про що ми ніколи не забудемо. Воїни-афганці й сьогодні героїчно захищають Україну, з кожним днем наближаючи таку довгоочікувану перемогу”, – сказав Терехов.

Афганська війна (1979-1989) – військовий конфлікт на території Демократичної Республіки Афганістан. Виведення радянських військ з Афганістану, відповідно до укладених Женевських угод про політичне врегулювання ситуації навколо ДРА, почалося 15 травня 1988 року і тривало дев’ять місяців. 15 лютого 1989 року останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. За 10 років військових дій в Афганістані загинуло понад 200 харків’ян. З 2004 року 15-те лютого відзначається як День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.