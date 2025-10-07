За 2 млн грн хочуть відремонтувати сумнівний пам’ятник у Харкові

Пам’ятник зрівняв радянських військових в Афганістані та загиблих захисників України, повідомляє ХАЦ.

Як передає МГ «Об’єктив», тендер на 1,97 млн грн на поточній ремонт пам’ятного знаку “Харків’янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії” оголосило КП “Харківзеленбуд”.

Він розташований у сквері по вул. Культури, 24.

Аукціон має відбутись 16 жовтня, а роботи з ремонту завершитись до кінця року.

Заплановано відремонтувати меморіальну стіну та постамент пам’ятника, влаштувати покриття з 22 мармурових плит (кожна розміром 6 на 9 м).

У лютому 2025 року виконком Харківської міськради до назви пам’ятника загиблим в Афганістані додали “та від російської агресії”.

“Виконавчий комітет затвердив рішення про найменування меморіального об’єкта на вул. Культури, присвяченого воїнам, які загинули в Афганістані. Так, відтепер він вважається пам’ятним знаком і має назву “Харків’янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії”, — повідомили у Харківській міськраді.

Тоді це рішення обурило депутата Харківської міської ради Ірину Гончарову та активістів-деколонізаторів. Тому що не можна порівнювати військових, які за наказом радянської влади стали інтервентами на території Афганістану та загиблих у російсько-українській війні.

“Харківська міська спілка ветеранів Афганістану пропонує змінити напис на давно існуючому памʼятному знаку. Замість “Харківʼянам загиблим в Афганістані” написати “Харківʼянам загиблим в Афганістані та від російської агресії”. Як на мене це спроба вберегти від демонтажу совєтський знак. Не можна прирівнювати совєтських військових, які брали участь в окупації суверенної держави Афганістан і українських військових, які борються з російською агресією. Так, існують українці, які в молодості вимушено стали совєтськими окупантами, а у зрілому віці встали на захист України. Але пропонований напис це сова на глобус. Кожен українець, загиблий від зброї російських окупантів гідний поіменного вшанування. А не приписки у кінці текста”, — написала Гончарова.