Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС
Протягом доби у рятувальників було 55 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. 27 разів співробітники гасили пожежі, дві з них виникли через російські обстріли.
“Прильоти” зафіксували у Куп’янському та Ізюмському районах області.
Вранці 27 квітня у селищі Краснокутськ Богодухівського району сталася трагедія – у пожежі загинув 59-річний чоловік.
За добу рятувальники ліквідували дев’ять пожеж в екосистемах на площі близько двох гектарів. Також піротехніки виявили та знешкодили чотири одиниці вибухонебезпечних предметів.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 08:22;