Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС

Протягом доби у рятувальників було 55 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. 27 разів співробітники гасили пожежі, дві з них виникли через російські обстріли.

“Прильоти” зафіксували у Куп’янському та Ізюмському районах області.

Вранці 27 квітня у селищі Краснокутськ Богодухівського району сталася трагедія – у пожежі загинув 59-річний чоловік.

За добу рятувальники ліквідували дев’ять пожеж в екосистемах на площі близько двох гектарів. Також піротехніки виявили та знешкодили чотири одиниці вибухонебезпечних предметів.