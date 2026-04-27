Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС

Події 08:22   27.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби у рятувальників було 55 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. 27 разів співробітники гасили пожежі, дві з них виникли через російські обстріли.

“Прильоти” зафіксували у Куп’янському та Ізюмському районах області.

Вранці 27 квітня у селищі Краснокутськ Богодухівського району сталася трагедія – у пожежі загинув 59-річний чоловік.

За добу рятувальники ліквідували дев’ять пожеж в екосистемах на площі близько двох гектарів. Також піротехніки виявили та знешкодили чотири одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00

