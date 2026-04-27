Live

Більше сотні повалених дерев, три тисячі звернень: наслідки шквалу

Події 09:21   27.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії поінформували про наслідки вчорашнього шквалу в Харкові.

За інформацією Ситуаційного центру та Департаменту надзвичайних ситуацій, станом на 08:00 у місті пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів.

Також через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджено 17 автомобілів. Загалом інформаційно-диспетчерська служба «1562» прийняла понад 2,9 тисячі звернень“, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня.  Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові  приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер  наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу

Читайте також: Синєгубов: доба на Харківщині пройшла без постраждалих

Популярно
Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС
Сьогодні вранці в пожежі на Богодухівщині загинув чоловік – ДСНС
27.04.2026, 08:22
Синєгубов: доба на Харківщині минула без постраждалих
Синєгубов: доба на Харківщині минула без постраждалих
27.04.2026, 08:41
Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли передмістя, руйнуваня
Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли передмістя, руйнуваня
27.04.2026, 08:56
Увесь Харків був знеструмлений, зупинялося метро та інший електротранспорт
Увесь Харків був знеструмлений, зупинялося метро та інший електротранспорт
26.04.2026, 18:30
РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську
РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську
27.04.2026, 07:45

Новини за темою:

19.02.2026
Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
19.02.2026
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
18.02.2026
Негода перевела усі служби Харківщини у підвищену готовність
17.02.2026
Трамваї не ходитимуть 18 та 19 лютого в деяких районах Харкова
16.02.2026
17 лютого трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова через негоду


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Більше сотні повалених дерев, три тисячі звернень: наслідки шквалу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
