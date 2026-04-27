Більше сотні повалених дерев, три тисячі звернень: наслідки шквалу
У пресслужбі мерії поінформували про наслідки вчорашнього шквалу в Харкові.
За інформацією Ситуаційного центру та Департаменту надзвичайних ситуацій, станом на 08:00 у місті пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів.
“Також через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджено 17 автомобілів. Загалом інформаційно-диспетчерська служба «1562» прийняла понад 2,9 тисячі звернень“, – додали в повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу
Читайте також: Синєгубов: доба на Харківщині пройшла без постраждалих
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 09:21;