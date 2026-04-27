Синєгубов: доба на Харківщині минула без постраждалих
Протягом минулої доби росіяни атакували вісім населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих від обстрілів немає. За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- п’ять КАБів;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- п’ять БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли на Харківщині зафіксували такі руйнування:
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки (с. Лютівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаська Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пільна)
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 08:41;