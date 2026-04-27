Синегубов: сутки в Харьковской области прошли без пострадавших
В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пострадавших от обстрелов нет. За сутки по региону ударило такое вооружение:
- пять КАБов;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- пять БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов на Харьковщине зафиксировали следующие разрушения:
- в Богодуховском районе поврежден частный дом (пос. Золочев), три частных дома (с. Лютовка);
- в Купянском районе повреждены два частных дома (сел. Великий Бурлук);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);
- в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Черкасская Лозовая);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Пильна).
Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 08:41;