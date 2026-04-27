Синегубов: сутки в Харьковской области прошли без пострадавших

Происшествия 08:41   27.04.2026
В течение минувших суток россияне атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадавших от обстрелов нет. За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • пять КАБов;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • пять БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов на Харьковщине зафиксировали следующие разрушения:

  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (пос. Золочев), три частных дома (с. Лютовка);
  • в Купянском районе повреждены два частных дома (сел. Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Черкасская Лозовая);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Пильна).

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 08:41;

