Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
На Харківщині пройшов крижаний дощ та мокрий сніг. Дорожники кажуть: працюють безперервно, ситуацію контролюють.
«Автошляхи системно обробляються протиожеледними матеріалами, виконується очищення дорожнього покриття. Температура повітря уночі коливалася від -1°C до +2°C. Дорожнє покриття переважно мокре», – розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Зазначається, що за добу використали 2534 тонни піщано-сольової суміші. Очистили та обробили майже 4930 км доріг.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
«Через складні погодні умови на окремих ділянках виникали ускладнення руху. Зокрема, поблизу Валок великовантажний транспортний засіб не зміг подолати підйом – йому надали необхідну допомогу. В іншому випадку причиною затору стала вантажівка з неналежним станом шин», – інформували вранці дорожники.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Тим часом в Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні і завтра, 20 лютого.
«Вночі по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 15:14