Live

Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно

Суспільство 15:14   19.02.2026
Вікторія Яковенко
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На Харківщині пройшов крижаний дощ та мокрий сніг. Дорожники кажуть: працюють безперервно, ситуацію контролюють.

«Автошляхи системно обробляються протиожеледними матеріалами, виконується очищення дорожнього покриття. Температура повітря уночі коливалася від -1°C до +2°C. Дорожнє покриття переважно мокре», – розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Зазначається, що за добу використали 2534 тонни піщано-сольової суміші. Очистили та обробили майже 4930 км доріг.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

«Через складні погодні умови на окремих ділянках виникали ускладнення руху. Зокрема, поблизу Валок великовантажний транспортний засіб не зміг подолати підйом – йому надали необхідну допомогу. В іншому випадку причиною затору стала вантажівка з неналежним станом шин», – інформували вранці дорожники.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Тим часом в Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні і завтра, 20 лютого.

«Вночі по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Читайте також: Через негоду затримуються харківські електрички

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
19.02.2026, 15:14
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
19.02.2026, 12:38
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026, 12:51

Новини за темою:

17.02.2026
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
06.02.2026
Крижаний дощ і мокрий сніг: циклон йде на Харківщину, дорожники готуються
31.01.2026
Крижаний дощ: частина окружної Харкова – непроїзна, траси відкрили
30.01.2026
Рух низкою трас Харківщини обмежують через крижаний дощ і сніг – список
29.01.2026
Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 15:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині пройшов крижаний дощ та мокрий сніг. Дорожники кажуть: працюють безперервно, ситуацію контролюють.".