Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)

Співробітники КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати дороги Харкова. Вони закривають ями на низці вулиць, провулків та проспектів, а також виконують профілювання ґрунтових доріг.

Ремонти зараз йдуть на вулицях Європейській, Чередниченківській, Ньютона, Гольдбергівській, на проспекті Ювілейному, бульварі Богдана Хмельницького, а також у провулку Театральному та на інших ділянках, повідомляє пресслужба міської ради.

Комунальники усувають пошкодження асфальтобетонного покриття, забезпечуючи безпечний проїзд транспорту.

Крім того, вони виконують профілювання доріг із ґрунтовим покриттям. Такі роботи вже проведені на вулицях Зоряній, Ньютона, Валер’янівській, Драгомирівській та інших.

Нагадаємо, 50% доріг державного значення на Харківщині — в аварійному стані, констатував у коментарі МГ «Об’єктив» заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко. Цьогоріч будуть лише аварійні ремонти — ямкові та карткові. Останній, за прогнозами шляховиків, має прослужити від трьох до п’яти років. Капітальних ремонтів у 2026-му не передбачено — на всю Україну не виділено жодної копійки.