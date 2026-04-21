Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)

Суспільство 20:20   21.04.2026
Олена Нагорна
Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото) Фото: Харківська міськрада

Співробітники КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати дороги Харкова. Вони закривають ями на низці вулиць, провулків та проспектів, а також виконують профілювання ґрунтових доріг.

Ремонти зараз йдуть на вулицях Європейській, Чередниченківській, Ньютона, Гольдбергівській, на проспекті Ювілейному, бульварі Богдана Хмельницького, а також у провулку Театральному та на інших ділянках, повідомляє пресслужба міської ради.

Комунальники усувають пошкодження асфальтобетонного покриття, забезпечуючи безпечний проїзд транспорту.

Крім того, вони виконують профілювання доріг із ґрунтовим покриттям. Такі роботи вже проведені на вулицях Зоряній, Ньютона, Валер’янівській, Драгомирівській та інших.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 50% доріг державного значення на Харківщині — в аварійному стані, констатував у коментарі МГ «Об’єктив» заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко. Цьогоріч будуть лише аварійні ремонти — ямкові та карткові. Останній, за прогнозами шляховиків, має прослужити від трьох до п’яти років. Капітальних ремонтів у 2026-му не передбачено — на всю Україну не виділено жодної копійки.

Читайте також: Ремонт доріг на Харківщині: як витратить 804 млн і чому капремонту не буде

Автор: Олена Нагорна
Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)
Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)
21.04.2026, 20:20
  Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП «Шляхрембуд» закривають ями на низці вулиць, провулків та проспектів, а також виконують профілювання ґрунтових доріг.".