“Я ніколи такого не бачив” – на що перетворилася траса Харків – Дніпро (відео)

Водії, котрі подорожують Харківською областю, публікують у соцмережах фото та відео з однієї з найбільш завантажених доріг регіону: траса М-18, що з’єднує Харківщину з Дніпропетровщиною, вже не швидкісна.

“Коротше, я ХЗ, що сталося за рік з дорогою від Дніпра до Харкова… Але там нема аварійних ділянок. Тупо вся дорога аварійна. Якщо у вас маленька машина з малими колесами, і вам треба їхати там у темну частину доби, моя порада – не їдьте“, – діляться враженнями водії в Treads.

Відео з цієї дороги надіслав один із підписників телеграм-каналу “Харків 1654”. Автор віз по дорозі з Дніпра до Харкова іноземного гостя. Той поділився враженнями: “Це божевілля. Я ніколи не бачив нічого такого”, – сказав пасажир. Водій доповнив картину власним коментарем: “До повного стопу, друзі. Повний стоп на трасі Харків – Дніпро. Просто неможливо ж їхати. Зверніть увагу – це ж ненормально”.

Зазначимо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області інформує про те, що ремонти доріг в області вже тривають. За останніми даними, понад 100 тисяч квадратних метрів ям залатали на дорогах державного значення у регіоні за тиждень. Найбіль активно роботи йдуть на київському напрямку, повідомили шляховики.