Жихор, Високий, на черзі Бабаї: де і як латають ями на Харківщині (фото)

Понад 100 тисяч квадратних метрів ям залатали на дорогах Харківської області державного значення за тиждень, повідомляють в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Як зазначають у відомстві, аварійну ямковість усувають методом заміни покриття окремими картами, тобто вирізають пошкоджені ділянки правильних геометричних форм і замість них кладуть новий асфальт.

“Протягом тижня темпи виконання робіт були частково обмежені несприятливими погодними умовами. Періодичні опади та зниження температури не дозволяли повноцінно виконувати роботи з влаштування асфальтобетонного покриття відповідно до технологічних вимог. Водночас дорожники максимально використали кожне сприятливе погодне «вікно», щоб не зупиняти роботи на пріоритетних напрямках”, – наголосили у Службі.

Найбільш активно роботи тривають на київському напрямку — там щодня задіяні три бригади шляховиків і дві асфальтоукладальні ланки. Лише за тиждень переклали понад 35 тисяч квадратних метрів покриття.

На ділянці біля Жихоря ремонтні роботи виходять на фінальну стадію. Наступним етапом стане оновлення покриття до селища Бабаї. Також активно розпочалися роботи у межах селища Високий. Загалом на ділянці Пісочин — Високий планують перекласти понад 2 кілометри покриття.

Завершуються роботи на дорозі Т-21-10 на ділянці Балаклія – Гусарівка. Там переклали окремими картами понад 1,5 кілометра покриття. На інших відрізках цієї дороги продовжують ліквідувати ямковість.

Також активні роботи ведуться на дорозі Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха. Наразі фахівці працюють біля Гусарівки, де вже влаштовано понад 14 тисяч квадратних метрів нового покриття на найбільш зруйнованих ділянках.

На одному з основних військово-логістичних маршрутів, що забезпечує сполучення зі Слов’янсько-Краматорською агломерацією, щоденно працюють чотири асфальтоукладальні ланки, три бригади з ямкового ремонту та два механізми пневмо-струменевого методу ремонту. Там перевлаштовано 1,5 кілометра покриття та ліквідовано понад 10 тисяч квадратних метрів локальних руйнувань.

Наступного тижня планують додатково посилити технічні ресурси на ділянці Харків – Мерефа – Нова Водолага, адже ця дорога є важливим маршрутом для мешканців громад.