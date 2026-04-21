Ремонт доріг на Харківщині: як витратять 804 млн і чому капремонту не буде
На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році передбачають 804 мільйони гривень, розповів МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко.
За його словами, 250 мільйонів гривень виділяють із резервного фонду держбюджету, їх необхідно освоїти до 1 червня, решту зазначеної суми — із загального фонду держбюджету.
Наразі на дорогах державного значення Харківщини працюють п’ять підрядних організацій: “Автомагістраль-Південь”, “Ростдорстрой”, “Автострада”, “Славдорстрой” та харківська фірма “Дорожнє покриття”.
Вони розпочали роботи до отримання фінансування та наразі працюють за власні обігові кошти. Радченко пояснив, що це не є унікальною ситуацією: на початку року, поки приймаються відповідні рішення, підрядники йдуть назустріч і працюють за власні кошти. Згідно з контрактами, якщо фінансування відсутнє один-два місяці, організації продовжують роботу.
“Кошти почали надходити. І з резервного фонду також кошти надійшли. У планах у нас, якщо дозволять погодні умови та безпекова ситуація, до 1 травня виплатити підряднику ці 250 мільйонів гривень”, – зазначив Радченко.
Лише близько половини коштів із загального фонду держбюджету спрямують безпосередньо на аварійні ремонти доріг, половину – витратять на інші роботи з експлуатаційного утримання: нанесення розмітки, ремонт бар’єрних огорож тощо.
“На капітальний ремонт немає ні копійки в цьому році. На всю Україну — на дороги, на споруди — не виділено жодної копійки грошей на капітальний ремонт”, — наголосив Радченко.
Категорії: Оригінально, Харків; Теги: дороги, новини Харкова, ремонт дорог, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 18:23;