Live

Ремонт доріг на Харківщині: як витратять 804 млн і чому капремонту не буде

Оригінально 18:23   21.04.2026
Олена Нагорна
На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році передбачають 804 мільйони гривень, розповів МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко.

За його словами, 250 мільйонів гривень виділяють із резервного фонду держбюджету, їх необхідно освоїти до 1 червня, решту зазначеної суми — із загального фонду держбюджету.

Наразі на дорогах державного значення Харківщини працюють п’ять підрядних організацій: “Автомагістраль-Південь”, “Ростдорстрой”, “Автострада”, “Славдорстрой” та харківська фірма “Дорожнє покриття”.

Вони розпочали роботи до отримання фінансування та наразі працюють за власні обігові кошти. Радченко пояснив, що це не є унікальною ситуацією: на початку року, поки приймаються відповідні рішення, підрядники йдуть назустріч і працюють за власні кошти. Згідно з контрактами, якщо фінансування відсутнє один-два місяці, організації продовжують роботу.

“Кошти почали надходити. І з резервного фонду також кошти надійшли. У планах у нас, якщо дозволять погодні умови та безпекова ситуація, до 1 травня виплатити підряднику ці 250 мільйонів гривень”, – зазначив Радченко.

Лише близько половини коштів із загального фонду держбюджету спрямують безпосередньо на аварійні ремонти доріг, половину – витратять на інші роботи з експлуатаційного утримання: нанесення розмітки, ремонт бар’єрних огорож тощо.

“На капітальний ремонт немає ні копійки в цьому році. На всю Україну — на дороги, на споруди — не виділено жодної копійки грошей на капітальний ремонт”, — наголосив Радченко.

Читайте також: «Проїзд був неможливий»: як на окружній Харкова латають ями по коліна (відео)

Популярно
21.04.2026, 18:23
Сільгосппідприємство на Харківщині атакував FPV — влетів у резервуар із газом
21.04.2026, 17:19
21.04.2026, 17:19
19.04.2026
12.04.2026
10.04.2026
27.03.2026
27.03.2026
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ремонт доріг на Харківщині: як витратять 804 млн і чому капремонту не буде», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 18:23;

