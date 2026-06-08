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У Харкові на місяць обмежать рух вулицею Каштановою: причина

Транспорт 21:16   08.06.2026
Олена Нагорна
У Харкові на місяць обмежать рух вулицею Каштановою: причина

Рух транспорту на вулиці Каштановій біля будинку №16 буде обмежений з 9 червня по 9 липня.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю термінового проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі.

На час ремонту повністю перекривати вулицю не будуть — пропуск автомобілів та громадського транспорту організують вільними від виконання робіт смугами руху. Водіїв просять бути уважними та заздалегідь враховувати зміни при плануванні маршрутів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Каштановій біля будинку №16 буде обмежений з 9 червня по 9 липня.".