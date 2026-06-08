У Харкові на місяць обмежать рух вулицею Каштановою: причина

Рух транспорту на вулиці Каштановій біля будинку №16 буде обмежений з 9 червня по 9 липня.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю термінового проведення аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі.

На час ремонту повністю перекривати вулицю не будуть — пропуск автомобілів та громадського транспорту організують вільними від виконання робіт смугами руху. Водіїв просять бути уважними та заздалегідь враховувати зміни при плануванні маршрутів.