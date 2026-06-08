В Харькове на месяц ограничат движение по улице Каштановой: причина

Движение транспорта на улице Каштановой, возле дома №16, будет ограничено с 9 июня по 9 июля.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Временные неудобства связаны с необходимостью срочного проведения аварийно-восстановительных работ на газопроводе.

На время ремонта полностью перекрывать улицу не будут — пропуск автомобилей и общественного транспорта организуют по свободным от выполнения работ полосам движения. Водителей просят быть внимательными и заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.