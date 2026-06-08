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В Харькове на месяц ограничат движение по улице Каштановой: причина

Транспорт 21:16   08.06.2026
Елена Нагорная
В Харькове на месяц ограничат движение по улице Каштановой: причина

Движение транспорта на улице Каштановой, возле дома №16, будет ограничено с 9 июня по 9 июля.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Временные неудобства связаны с необходимостью срочного проведения аварийно-восстановительных работ на газопроводе.

На время ремонта полностью перекрывать улицу не будут — пропуск автомобилей и общественного транспорта организуют по свободным от выполнения работ полосам движения. Водителей просят быть внимательными и заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 21:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Каштановой, возле дома №16, будет ограничено с 9 июня по 9 июля.".