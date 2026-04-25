Ями латають на дорогах Харківщини: де вже завершили роботи (фото)

Понад 116 тисяч квадратних метрів ям залатали на дорогах Харківщини державного значення за тиждень, повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

У відомстві зазначили, що найбільш активно зараз працюють на Мереф’янському шосе (траса М-18) – на ділянці від селища Високий до проспекту Аерокосмічного. Тут додатково залучили ремонтні бригади для прискорення ямкового ремонту.

На ділянці траси М-03 у межах Пісочина роботи вже завершені. Щойно дозволять погодні умови – тут нанесуть дорожню розмітку.

“Загалом київський напрямок залишається одним із найактивніших: масштабні роботи тривають у районі Валок та поблизу Манченків. Водночас на відрізку від Пісочина до Високого спостерігається незначне відставання від графіка через несприятливу погоду. Загалом за тиждень на трасі М-03 ліквідували понад 20 тис. кв. м пошкоджень покриття”, – розповіли дорожники.

На найбільш зруйнованих ділянках дороги М-29 дорожники зрізають покриття до бетонної основи, після чого влаштовують новий шар асфальтобетону. Поблизу Берестина виконують ямковий ремонт.

Активно тривають роботи і на дорозі Р-78 Харків – Зміїв. Зокрема, вже завершено влаштування нового покриття в межах Водяного.

“Розуміємо важливість дороги Харків – Мерефа – Нова Водолага. Щойно виробничі потужності звільняться з інших напрямків, передусім із траси М-03, роботи зосередять і на цій ділянці”, – заявили у Службі.

Також роботи ведуться на дорогах Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха та Т-21-21.

На ділянці Харків – Ізюм ліквідовують незначні пошкодження пневмоструменевим методом. Це швидка та економічна технологія, яка дозволяє ефективно продовжити термін служби дорожнього покриття, підкреслили у відомстві.

“Окрім ремонтних робіт, триває облаштування антидронового захисту. Наразі пріоритетною є північна частина Кільцевої дороги Харкова – вона вже майже повністю захищена. Ділянки, що були пошкоджені внаслідок ДТП або інших впливів, оперативно відновлюють”, – підсумували дорожники.