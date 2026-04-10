Синоптики попередили жителів Харкова та області про небезпечну погоду

Суспільство 13:35   10.04.2026
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 11 квітня.

«Вночі 11 квітня очікуються: по місту на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; по області на поверхні ґрунту заморозки. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, вранці 10 квітня погода здивувала харків’ян – у середині весни в місті пішов сніг.

Раніше в Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 10 квітня в Харкові та області вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ. У Харкові вночі очікувалися заморозки до 2 градусів, удень температура становитиме від 5 до 7 градусів тепла. В області також прогнозували заморозки до 3 градусів, вдень термометри покажуть від 5 до 10 градусів тепла. Вітер західний – 5-10 м/с.

