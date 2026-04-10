Live

Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде

Общество 13:35   10.04.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 апреля.

«Ночью 11 апреля ожидаются: по городу на поверхности грунта заморозки 0 – 2°; по области на поверхности грунта заморозки. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Напомним, утром 10 апреля погода удивила харьковчан – в середине весны в городе пошел снег.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии пятницу сообщили, что 10 апреля в Харькове и области ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днём местами — небольшой дождь. В Харькове ночью ожидались заморозки до 2 градусов, днём температура составит от 5 до 7 градусов тепла. По области ночью также прогнозировали заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла. Ветер западный – 5-10 м/с.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 13:35;

