Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 апреля.
«Ночью 11 апреля ожидаются: по городу на поверхности грунта заморозки 0 – 2°; по области на поверхности грунта заморозки. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Напомним, утром 10 апреля погода удивила харьковчан – в середине весны в городе пошел снег.
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии пятницу сообщили, что 10 апреля в Харькове и области ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днём местами — небольшой дождь. В Харькове ночью ожидались заморозки до 2 градусов, днём температура составит от 5 до 7 градусов тепла. По области ночью также прогнозировали заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла. Ветер западный – 5-10 м/с.
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 13:35;