Ночью — заморозок и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 10 апреля

Погода 20:18   09.04.2026
Елена Нагорная
В пятницу, 10 апреля, в Харькове и области ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днём местами — небольшой дождь.

В Харькове ночью ожидаются заморозки до 2 градусов, днём температура составит от 5 до 7 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью также прогнозируют заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла.

Ветер западный – 5-10 м/с.

Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.

