Жінки у розшуку Харківського ТЦК: міністр оборони Федоров розібрався (відео)
Міністр оборони України Михайло Федоров поставив крапку в історії про те, як жінки стали військовобозов’язаними в одному з Харківських ТЦК.
Доповнено о 13:19. У Міністерстві оборони України уточнили, що вже вирішили питання статусу «в розшуку» для жінок в застосунку Резерв+.
За їхніми даними, воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК — жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки.
«Зі всіх знято статус «в розшуку» ще 2 тижні тому. Штрафів ніхто не накладав – для цього не було причин. Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня», – запевнили в Міноборони.
13:05. Це питання пленарному засіданні Верховної Ради підняв нардеп Дмитро Разумков.
«Скажіть, хто несе персональну відповідальність за те, що жінки потрапляють у реєстр ухилянтів і ви їм нараховуєте 17 тисяч боргу?», – запитав він.
Михайло Федоров пояснив, що особисто розібрався в ситуації.
«Це була проблема технічна з боку Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладений штраф, всі зняті обмеження, розшуки. Зараз я поставив задачу, щоб зробити всі технічні запобіжники, щоб подібних історій більше не було, і не було людського фактору від якого можуть з’являтися такі ситуації з боку будь-якого ТЦК», – відповів міністр оборони.
Відео: телеканал “Рада”
Нагадаємо, солдатами та медсестрами виявили себе щонайменше 25 жінок, які не мають підстав бути на військовому обліку. Проблему зробила публічною Ірина Логінова. Вона – випускниця філфаку Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Але не живе в місті вже багато років. Торік Ірина випадково довідалася, що перебуває на військовому обліку. Встановила «Резерв+» і виявила, що вона – «солдат». Далі – більше. Жінці зателефонував дільничний і повідомив, що вона в розшуку. У Дію прийшло повідомлення про штраф – 17 000 грн. З’ясувалося, що за записами Ірина «пройшла ВЛК» у 2000 році. Коли ж вона описала цю ситуацію в соцмережах, на зв’язок вийшли ще 25 жінок, які зіткнулися з тією ж ситуацією. Серед несподіваних військовозобов’язаних – директорка школи, айтівиця, юристка. Більшість колись жили або навчалися в Харкові. Але є виключення: одеситка та жителька Луганщини. Їх усіх об’єднує одна обставина – на облік незрозумілим чином їх поставив Шевченківський районний ТЦК. В обласному ТЦК і СП «Об’єктив» запевнили, що працюють над помилкою, котра виникла при постановці на облік Логінової. Усі подробиці історії – тут.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Верхованая Рада, Михаил Федоров, новини Харкова, розшук, тцк;
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 13:19;