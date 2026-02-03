«Це неповага до суспільства» – Терехов звернувся до нардепів, що сталося

Мер Харкова Ігор Терехов висловив обурення через те, що сьогодні, 3 лютого, народні депутати не розглянули важливі пакети законів.

Зокрема, уточнив міський голова, питання стосувалися підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, відновлення платоспроможності державних енергопідприємств, реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку альтернативної енергетики.

«Але через відсутність кворуму робота парламенту зірвана. Звертаюся до всіх народних депутатів – від влади й опозиції, фракційних та позафракційних. Те, що ви сьогодні не виконуєте свою роботу, – це неповага до суспільства і до українського народу, який надав вам мандат довіри, обрав вас своїми представниками і доручив захищати та забезпечувати його інтереси. Не ігноруйте людей – повертайтеся до відповідальної та продуктивної праці», – звернувся Терехов.

Він нагадав, що країна перебуває у стані жорстокої війни. А в багатьох родин у домівках зараз немає тепла, світла та води. Тим часом, енергетики працюють у три зміни, щоб ліквідувати наслідки чергових ворожих ударів.

«Це не час для політичних ігор, інтриг і особистих амбіцій. Коли країна мерзне – парламент не має права «відпочивати». Коли люди без світла й тепла – влада не має права бути відсутньою», – підсумував Терехов.

Зазначимо, що сьогодні у Раді виступав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Після його виступу деякі депутати пішли, повідомляв нардеп Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада зустріла гостя й знову розійшлася на тиждень!», – написав він.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, чому так сталося.

«Згідно Конституції у нас обовʼязково відкривається нова сесія в перший вівторок лютого (тобто в цьому році 03 лютого). Відповідно воно накладається на купу міжнародних відряджень + так як один лише день, то ті, хто з інших міст не приїхали. Відповідно одразу планували лише формально відкрити сесію і далі всі голосування провести з 10-го лютого. Тому тут немає ані зради, ані перемоги. Це нічого не говорить реально про кількість голосів в Раді. Просто формально виконали вимогу Конституції», – написав Железняк.

