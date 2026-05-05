Жінка вчинила наругу над могилою військового на Харківщині: чому

У місті Зміїв правоохоронці повідомили про підозру 45-річної жінки за осквернення могили військового, повідомляє Нацполіція.

Інцидент на цвинтарі стався у квітні – горіла могила військовослужбовця у місті Зміїв.

Правоохоронці досить швидко встановили причетну до правопорушення. Нею виявилася 45-річна мешканка міста.

Поліціянти з’ясували, що жінка хотіла заволодіти предметами, а саме – іграшками з могили військового. Для цього вона пошкодила пластикові кріплення цих іграшок за допомогою вогню – підпалювала їх. Через це загорілися поховальні вінки та дерев’яний хрест.

Слідчі повідомили жінці про підозру у нарузі над могилою. Санкція статті передбачає строк від чотирьох до семи років.