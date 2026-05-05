Женщина надругалась над могилой военного на Харьковщине: почему
В городе Змиев правоохранители сообщили о подозрении 45-летней женщине за осквернение могилы военного, сообщает Нацполиция.
Инцидент на кладбище произошел в апреле – горела могила военнослужащего в городе Змиев.
Правоохранители довольно быстро установили, что преступление совершила 45-летняя жительница города.
Полицейские выяснили, что женщина хотела завладеть предметами, а именно игрушками, которые принесли родные и близкие на могилу военного.
Для этого она повредила пластиковые крепления этих игрушек с помощью огня — поджигала крепления. В результате загорелись погребальные венки и деревянный крест.
Следователи сообщили женщине о подозрении в осквернении могилы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: могила воина ВСУ, надругательство над могилой, Нацполиция;
Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 18:23;