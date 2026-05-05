Женщина надругалась над могилой военного на Харьковщине: почему

В городе Змиев правоохранители сообщили о подозрении 45-летней женщине за осквернение могилы военного, сообщает Нацполиция.

Инцидент на кладбище произошел в апреле – горела могила военнослужащего в городе Змиев.

Правоохранители довольно быстро установили, что преступление совершила 45-летняя жительница города.

Полицейские выяснили, что женщина хотела завладеть предметами, а именно игрушками, которые принесли родные и близкие на могилу военного.

Для этого она повредила пластиковые крепления этих игрушек с помощью огня — поджигала крепления. В результате загорелись погребальные венки и деревянный крест.

Следователи сообщили женщине о подозрении в осквернении могилы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.