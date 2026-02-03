«Это неуважение к обществу» — Терехов обратился к нардепам, что произошло

Мэр Харькова Игорь Терехов возмутился тем, что сегодня, 3 февраля, народные депутаты не рассмотрели важные пакеты законов.

В частности, уточнил мэр, вопросы касались поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, восстановления платежеспособности государственных энергопредприятий, реализации инфраструктурных проектов и развития альтернативной энергетики.

«Но из-за отсутствия кворума работа парламента сорвана. Обращаюсь ко всем народным депутатам – от власти и оппозиции, фракционным и внефракционным. То, что вы сегодня не выполняете свою работу, – это неуважение к обществу и украинскому народу, который предоставил вам мандат доверия, избрал вас своими представителями и поручил защищать и обеспечивать его интересы. Не игнорируйте людей – возвращайтесь к ответственному и продуктивному труду», — обратился Терехов.

Он напомнил, что страна находится в состоянии жестокой войны. А у многих семей в домах сейчас нет тепла, света и воды. Тем временем энергетики работают в три смены, чтобы ликвидировать последствия очередных вражеских ударов.

«Это не время для политических игр, интриг и личных амбиций. Когда страна мерзнет – парламент не имеет права «отдыхать». Когда люди без света и тепла – власть не имеет права отсутствовать», — подытожил Терехов.

Отметим, что сегодня в Раде выступал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После его выступления некоторые депутаты ушли, сообщал нардеп Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада встретила гостя и снова разошлась на неделю!», — написал он.

Нардеп Ярослав Железняк объяснил, почему так произошло.

«Согласно Конституции, у нас обязательно открывается новая сессия в первый вторник февраля (т.е. в этом году 3 февраля). Соответственно оно накладывается на кучу международных командировок + так как один только день, то те, кто из других городов не приехали. Соответственно сразу планировали лишь формально открыть сессию и дальше все голосование провести с 10 февраля. Поэтому здесь нет ни зрады, ни победы. Это ничего не говорит реально о количестве голосов в Раде. Просто формально выполнили требование Конституции», – написал Железняк.

