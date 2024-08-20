Верховная Рада запретила УПЦ Московского патриархата в Украине

На фото — бывший митрополит Изюмский и Купянский (УПЦ МП) Елисей благословляет гауляйтера временно оккупированной части Харьковщины Виталия Ганчева

Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности в Украине связанных с РФ религиозных организаций.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ», — уточнил нардеп.

Законопроект во втором чтении поддержали 265 депутатов.



Фото: Ярослав Железняк/Telegram

29 были против, четверо воздержались и 24 не голосовали. По фракциям:

Слуга народа — четверо против и трое воздержались;

Европейская солидарность — все за;

«Батьківщина» — все за;

Платформа за жизнь и мир — 17 против;

За будущее — все за;

Голос — все за;

Доверие — все за;

Восстановление Украины — семь против и один воздержался;

Внефракционные — один против.



Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Напомним, законопроект №8371 зарегистрировали в Верховной Раде 19 января 2023 года.