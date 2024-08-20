Верховная Рада запретила УПЦ Московского патриархата в Украине
На фото — бывший митрополит Изюмский и Купянский (УПЦ МП) Елисей благословляет гауляйтера временно оккупированной части Харьковщины Виталия Ганчева
Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности в Украине связанных с РФ религиозных организаций.
Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
«Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ», — уточнил нардеп.
Законопроект во втором чтении поддержали 265 депутатов.
Фото: Ярослав Железняк/Telegram
29 были против, четверо воздержались и 24 не голосовали. По фракциям:
- Слуга народа — четверо против и трое воздержались;
- Европейская солидарность — все за;
- «Батьківщина» — все за;
- Платформа за жизнь и мир — 17 против;
- За будущее — все за;
- Голос — все за;
- Доверие — все за;
- Восстановление Украины — семь против и один воздержался;
- Внефракционные — один против.
Фото: Ярослав Железняк/Telegram
Напомним, законопроект №8371 зарегистрировали в Верховной Раде 19 января 2023 года.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Верхованая Рада, законопроект, московский патриархат;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 13:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности в Украине связанных с РФ религиозных организаций.".