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Верховная Рада запретила УПЦ Московского патриархата в Украине

Политика 13:43   20.08.2024
Елена Нагорная
Верховная Рада запретила УПЦ Московского патриархата в Украине На фото — бывший митрополит Изюмский и Купянский (УПЦ МП) Елисей благословляет гауляйтера временно оккупированной части Харьковщины Виталия Ганчева

Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности в Украине связанных с РФ религиозных организаций.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ», — уточнил нардеп.

Законопроект во втором чтении поддержали 265 депутатов.


Фото: Ярослав Железняк/Telegram

29 были против, четверо воздержались и 24 не голосовали. По фракциям:

  • Слуга народа — четверо против и трое воздержались;
  • Европейская солидарность — все за;
  • «Батьківщина» — все за;
  • Платформа за жизнь и мир — 17 против;
  • За будущее — все за;
  • Голос — все за;
  • Доверие — все за;
  • Восстановление Украины — семь против и один воздержался;
  • Внефракционные — один против.


Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Напомним, законопроект №8371 зарегистрировали в Верховной Раде 19 января 2023 года.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности в Украине связанных с РФ религиозных организаций.".