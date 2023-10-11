Священник УПЦ МП благословлял технику и оружие рф, которым убивали украинцев

Настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП активно поддерживал действия рф, ему заочно сообщили подозрение, передает Харьковская областная прокуратура.

В конце июля прошлого года в оккупированном поселке Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по случаю «Дня Крещения Руси», которое проводили местные представители церкви Московского патриархата.

Именно там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей из рф и военную автомобильную технику оккупантов.

Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру «мероприятие», чтобы потом обнародовать это на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины протоиерей вместе с семьей сбежал на территорию рф, где он является настоятелем одной из русских церквей.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении священнику УПЦ (МП) по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием СМИ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).