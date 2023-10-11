Священник УПЦ МП благословляв техніку і зброю рф, якою вбивали українців

Настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП активно підтримував дії рф, йому заочно повідомили підозру, передає Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці липня минулого року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводили місцеві представники Української православної церкви Московського патріархату.

Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників зс рф та військову автомобільну техніку окупантів.

Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід», щоб надалі оприлюднити на проросійських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію рф, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру священнику УПЦ (МП) за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України з використанням ЗМІ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).