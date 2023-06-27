Live
  • Вівторок 27.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП

Суспільство 14:53   27.06.2023
Вікторія Яковенко
Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП Фото: Владислав Абдула

46-річний мешканець прикордонного села Гоптівка на Харківщині, клірик УПЦ ПМ благословляв росіян на вбивства та публічно підтримував дії РФ.

За даними речника УСБУ Владислава Абдули, під час окупації регіону зловмисник записував відео, де активно агітував за “русский мир”, виправдовував збройну агресію РФ проти України, героїзував російську армію та  благословляв її на вбивства, насильства та грабежі.

Надалі російські Telegram -канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.

Однак, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами, додали в СБУ.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

01

02
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: «Смерті українців – витрати війни»: харків’янин у спортклубі агітував за РФ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
27.06.2023
У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника
У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника
27.06.2023
Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн
Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн
27.06.2023
Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП
Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП
27.06.2023
На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
27.06.2023
Двох 16-річних підлітків у Бердянську вбили снайпери – Радіо Свобода
Двох 16-річних підлітків у Бердянську вбили снайпери – Радіо Свобода
27.06.2023

Новини за темою:

13:46
На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
12:09
Без води у середу залишиться селище на Харківщині
11:51
Розмінування Харківщини: де ще сьогодні буде «гучно»
11:20
Енергетики заживили село на Ізюмщині, де залишилася третина мешканців (фото)
17:26
Як живе Козача Лопань і що їй потрібно. Селище відвідали Синєгубов і Тимошко

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річний мешканець прикордонного села Гоптівка на Харківщині, клірик УПЦ ПМ благословляв росіян на вбивства та публічно підтримував дії РФ.".