Благословляв окупантів на вбивства: у Гоптівці викрили священика УПЦ МП
46-річний мешканець прикордонного села Гоптівка на Харківщині, клірик УПЦ ПМ благословляв росіян на вбивства та публічно підтримував дії РФ.
За даними речника УСБУ Владислава Абдули, під час окупації регіону зловмисник записував відео, де активно агітував за “русский мир”, виправдовував збройну агресію РФ проти України, героїзував російську армію та благословляв її на вбивства, насильства та грабежі.
Надалі російські Telegram -канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.
Однак, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами, додали в СБУ.
Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річний мешканець прикордонного села Гоптівка на Харківщині, клірик УПЦ ПМ благословляв росіян на вбивства та публічно підтримував дії РФ.".