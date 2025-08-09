Тривога на кордоні: огляд фронту на Харківщині (відео)

Бій за Гоптівку, скасування транспорту до прикордоння на півночі від Харкова. Ситуація під Куп’янськом і “черники”. Огляд МГ “Об’єктив” – про головні події війни в Харківській області за тиждень.

Коротко про ситуацію на фронті

Напруженим за кількістю боїв на Харківщині був кінець минулого та початок цього тижня. Декілька днів поспіль Генштаб ЗСУ щодоби інформував про приблизно десяток боїв на Південно-Слобожанському напрямку. Таку саму кількість фіксували на Куп’янщині. Четвертого серпня ГШ повідомив про штурми, які ворог вів у бік Козачої Лопані та Гоптівки. Наступ відбили. А вже наступного дня, починаючи з п’ятого серпня, активність росіян на півночі знизилася до стандартних показників – близько п’яти боїв на добу, здебільшого поблизу Вовчанська. На Куп’янщині напруга не зменшилася. За повідомленнями аналітиків групи “DeepState” ворог мав невелике просування в бік Куп’янська в районі села Голубівка. Інститут вивчення війни в огляді за 7 серпня повідомив, що двох російських військових зафільмували в селі Соболівка, що на захід від Куп’янська. Проте навіть російські джерела спростовують, що село захопили. На мапі “DeepState” цей населений пункт під контролем Сил оборони й до “сірої” зони не переходив. Тож, ймовірно, на відео з Соболівки потрапила ДРГ, яких навколо Куп’янська стає дедалі більше.

Штурм “Гоптівки”: що це було

Тривогу в Харкові викликали повідомлення про бої на новій ділянці кордону на північ від міста. Російська пропаганда активно розганяла фейк про захоплення колишнього автомобільного пункту пропуску “Гоптівка”. Військові підтвердили: атака дійсно була, але результат суттєво відрізняється від заяв окупантів.

“За інформацією наших військових, дійсно була спроба штурму пункту перетину. Ворог штурмував його невеликими групами на легкій техніці. У результаті цього штурму близького десяти військових окупаційних військ було знищено. Інші відійшли на територію Росії. Наші захисники мужньо тримали кордон, нищили ворога, й приводу для паніки сьогодні в людей не повинно бути, – розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в етері “Суспільне Студія”. – Майже кожного тижня ворог пробує проводити штурмові дії на нашому напрямку. Це не тільки пункт перетину “Гоптівка”. Це і Журавлівка, й Малі та Великі Проходи. Там де ворог малими групами кожного тижня робить спроби промацати оборону”.

І військова адміністрація, й прикордонники пояснюють: у штурмі Гоптівки не було нічого нового. Росіяни вчиняють подібні дії вздовж усього кордону з певною періодичністю. Ситуацію, що сталася 4 серпня, відрізняло лише одне: надання їй резонансу російською пропагандою.

“Бачимо наміри противника, звісно, розширити зону боїв, і це може бути на різному з напрямків по кордону. Це стосується і Харківської області, це стосується і Сумщини, і Чернігівщини. Десь ворог більш активний, або ж намагається здійснити якісь дії, а потім видавати, до прикладу, за якусь перемогу, хоча це не так, – пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону. – Будь-то напрямок Вовчанська, будь-то напрямок пункту пропуску “Гоптівка”, це, звісно, ті дії, які ворог може вчиняти й надалі, але не досягши якоїсь цілі, включати свою інформаційну пропагандистську машину, щоб показувати якусь перемогу, якої немає”.

Прикордоння без транспорту

Повідомлення про бої на кордоні психологічно влучило в ціль. Значною мірою – через те, що збіглося зі скасуванням транспорту на північ. Двадцять восьмого липня Укрзалізниця повідомила, що через безпекову ситуацію обмежує рух електричок між Харковом і Новою Козачою. Зараз вони доїжджають лише до станції Слатине. А в день штурму “Гоптівки” скасували ще й автобуси. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив, що отримав офіційний лист від ГО “Проліска». Їхній транспорт допомагав місцевим жителям діставатися в бік кордону – до Прудянки, Цупівки, Нової Козачої та навколишніх населених пунктів. У листі громадська організація повідомила: змушена тимчасово призупинити курсування соціальних автобусів у населених пунктах Дергачівщини, починаючи з четвертого серпня. Офіційно це пояснили потребою проводити евакуацію на Донбасі та Дніпровщині – на напрямках наступу росіян.

Сам Задоренко закликав мешканців оцінити ситуацію “з холодним розумом та здоровим глуздом”. Він відзначив, що активність російських FPV-дронів у прикордонні зросла, а безпекова ситуація погіршилася.

“Водії автобусів, машиністи потягів та обслуговуючий персонал залізниці – це живі люди, які мають родини”, – написав начальник МВА.

Комерційний маршрут автобуса в бік Козачої Лопані був невигідним навіть до повномасштабної війни. Тож зараз тим більше жоден перевізник не погоджується працювати на цьому напрямку. Шукають гуманітарні проєкти, які могли б замінити автобуси “Проліски”. А поки що людей переконують евакуюватися. За даними Задоренка, протягом липня з прикордоння громади не виїхала жодна людина. В останні пів року там проживає близько 750 осіб.

Харків попереджають про “черники”

Російські невеличкі дрони погіршили безпекову ситуацію не тільки в прикордонні. Харків’ян також закликають бути обережними.

“Ми маємо обстріли цими дронами “Черника”. Хочу сказати, що вони відрізняються, бо вони мають невеличкий розмір, летять дуже низько, і не завжди наші радари можуть їх виявити своєчасно, і тому потрібно бути дуже-дуже обережними. Вони мають заряд, і, коли вони влучають, то можуть бути й загиблі, й поранені, й такі руйнації, які ми мали останнім часом”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.

На Куп’янщині небезпека шириться вглиб

Вглиб шириться дронова небезпека на Куп’янщині. БпЛА долітають до населених пунктів у зонах, які раніше вважали відносно спокійними.

“Ми бачимо, що ворог починає працювати вглиб території Куп’янського району. У нас багато населених пунктів Великобурлуцької громади були попередню добу під атакою, до того у нас Шевченківська громада була під масованою атакою. Тобто бачимо, що ситуація без суттєвих змін. Але є зміни, що стосується глибини території Куп’янського району і застосування по ній БпЛА противника”, – відзначив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

За його даними, наразі в Куп’янській громаді залишаються майже дві тисячі жителів. У п’яти громадах вздовж лінії фронту – близько 4600. В останні тижні обстріли настільки інтенсифікувалися, що люди стали активніше евакуюватися. На добу виїжджає близько 30 людей. Найбільш активно тікають від війни мешканці Кіндрашівської та Куп’янської громад.

ЗС РФ прориваються до дороги Куп’янськ – Чугуїв

Куп’янськ російська армія наразі штурмувати не намагається. Але накопичує сили на півночі від міста, повідомляє військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. На його думку, ворог має очевидну мету – прорватися до дороги Р-07 Харків – Чугуїв – Куп’янськ. Саме нею здійснюють основне забезпечення всього українського угруповання, яке діє не тільки в самому місті, але й на лівому березі Осколу. Аналогічних висновків дійшов і колега Машовця Олександр Коваленко.

“Ми зараз можемо спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь там на околицях правобережного Куп’янська. Але ми бачимо й те, що вони не поспішають з якимись штурмами самого населеного пункту. Вони намагаються рухатися до західної логістики через Грушівку, через західний напрямок на Куп’янськ для того, щоб перерізати цю логістику. Ситуація, м’яко кажучи, негативна, якщо буде перерізано саме цю логістику. Так, залишається ще південна логістика, як ви бачите, і вона може забезпечувати Куп’янськ саме через південь, але вона перерізана в районі Сенькове. І тільки рокадні дороги, якимись рокадними дорогами на неї може виходити забезпечення Куп’янська”, – відзначив Коваленко.

Прогноз аналітиків невтішний. Машовець вважає: якщо Силам оборони не вдасться “відсунути” передові підрозділи противника з кордону Кіндрашівка – Радьківка, то, подальші перспективи утримання Куп’янська і плацдарму на схід від нього, стануть не кращими, ніж перспективи утримати Покровськ.