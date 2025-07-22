Завжди багато людей – Терехов про парк, де був “приліт”, і тактику “шахедів”📹
Міський голова Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про атаку на місто вдень 22 липня, а також про обстріли та руйнування за минулий тиждень.
“Сьогодні у Харкові було неспокійно. О 15:43 було зафіксовано влучання дрона “черника”, який потрапив в улюблене місто харків’ян. Це Індустріальний район, парк Зелений Гай, де завжди дуже багато людей. На щастя, ніхто не постраждав. Крім цього, о п’ятій теж було зафіксовано влучання БпЛА. Він не розірвався, але впав на територію приватного домоволодіння. Трошки було пошкоджено домоволодіння”, – повідомив подробиці Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він нагадав, що вночі на 21 липня по Харкову вдарили 12 “шахедів” – по чотирьох локаціях. Ще 15 безпілотників збили сили ППО в області.
“На жаль, ми постійно перебуваємо під обстрілами, і серед великих міст України, Харків постраждав і страждає найбільше. І сьогодні ми маємо, на жаль, таку сумну статистику: якщо взяти минулий місяць, то були пошкоджені 383 будівлі. Це і житловий сектор, і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури. Взагалі було вибито 5000 вікон“, – відзначив мер Харкова.
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Він прокоментував зміни в “поведінці “шахедів”.
“Так, тактика росіян змінилася, і ми це бачимо, дуже добре бачимо. Якщо раніше були, знаєте, “прильоти” по різних районах міста Харкова, поодинокі “прильоти”, декілька “шахедів” запускали по різних районах, то сьогодні тактика змінилася, і ми це бачили 15 липня, коли за 14 хвилин було влучання 16 дронів. Ви розумієте, який наплив і як важко ППО справлятися з цією напастю. Тому росіяни дуже змінюють тактику, і нам потрібно реагувати на це і виробляти свої важелі, щоб по-іншому реагувати на ці атаки”, – пояснив Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Черника-2, новини Харкова, обстріли, прилет, руйнування, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 20:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про атаку на місто вдень 22 липня, а також про обстріли та руйнування за минулий тиждень".