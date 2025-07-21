Новини Харкова — головне за 21 липня: вночі у Харкові було 12 “прильотів”

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Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова. Масована атака БпЛА розпочалася близько 01:30. Росіяни випускали по місту «Шахеди», уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після чотирьох вибухів на місці “прильотів” почалися пожежі, поінформував мер Ігор Терехов.

Внаслідок ще кількох ударів по місту армія РФ пошкодила багатоповерхівку.

“По локації одного з прильотів – вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти“, – уточнив міський голова.

Постраждалих унаслідок атаки немає, констатував начальник ХОВА. Попередньо, цієї ночі в Харкові було як мінімум 12 «прильотів», повідомив мер.