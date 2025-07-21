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Новини Харкова — головне за 21 липня: вночі у Харкові було 12 “прильотів”

Події 07:13   21.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 21 липня: вночі у Харкові було 12 “прильотів” Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Пожежа на підприємстві, пошкоджена багатоповерхівка: деталі обстрілів Харкова

Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова. Масована атака БпЛА розпочалася близько 01:30. Росіяни випускали по місту «Шахеди», уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після чотирьох вибухів на місці “прильотів” почалися пожежі, поінформував мер Ігор Терехов.

Внаслідок ще кількох ударів по місту армія РФ пошкодила багатоповерхівку.

“По локації одного з прильотів – вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти“, – уточнив міський голова.

Постраждалих унаслідок атаки немає, констатував начальник ХОВА. Попередньо, цієї ночі в Харкові було як мінімум 12 «прильотів», повідомив мер.

 Читайте також: Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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