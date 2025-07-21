Про небезпеку попереджають жителів Харкова та області: що сьогодні буде

У Харкові та області сьогодні, 21 липня, очікується небезпечна погода.

За даними Регіонального центру гідрометеорології, на Харківщині буде шквальний вітер.

Вдень 21 липня очікується:

по місту шквал, 15 – 20 м/с;

по області місцями шквал, 15 – 20 м/с.

Мешканців закликали бути обережними та уважними. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.