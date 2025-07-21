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Про небезпеку попереджають жителів Харкова та області: що сьогодні буде

Погода 09:45   21.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про небезпеку попереджають жителів Харкова та області: що сьогодні буде

У Харкові та області сьогодні, 21 липня, очікується небезпечна погода.

За даними Регіонального центру гідрометеорології, на Харківщині буде шквальний вітер.

Вдень 21 липня очікується:

по місту шквал, 15 – 20 м/с;

по області місцями шквал, 15 – 20 м/с.

Мешканців закликали бути обережними та уважними. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Прогноз погоди в Харкові та області на 21 липня: вдень дощ і гроза

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 09:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області сьогодні, 21 липня, очікується небезпечна погода.".