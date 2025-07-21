Про небезпеку попереджають жителів Харкова та області: що сьогодні буде
У Харкові та області сьогодні, 21 липня, очікується небезпечна погода.
За даними Регіонального центру гідрометеорології, на Харківщині буде шквальний вітер.
Вдень 21 липня очікується:
по місту шквал, 15 – 20 м/с;
по області місцями шквал, 15 – 20 м/с.
Мешканців закликали бути обережними та уважними. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області сьогодні, 21 липня, очікується небезпечна погода.".