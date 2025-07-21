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Об опасности предупреждают жителей Харькова и области: что сегодня будет

Общество 09:45   21.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об опасности предупреждают жителей Харькова и области: что сегодня будет

В Харькове и области сегодня, 21 июля, ожидается опасная погода.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, на Харьковщине будет шквальный ветер.

Днем 21 июля ожидается:

по городу шквал, 15 — 20 м/с;

по области местами шквал, 15 — 20 м/с.

Жителей призвали быть осторожными и внимательными. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области сегодня, 21 июля, ожидается опасная погода.".