Об опасности предупреждают жителей Харькова и области: что сегодня будет
В Харькове и области сегодня, 21 июля, ожидается опасная погода.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, на Харьковщине будет шквальный ветер.
Днем 21 июля ожидается:
по городу шквал, 15 — 20 м/с;
по области местами шквал, 15 — 20 м/с.
Жителей призвали быть осторожными и внимательными. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Об опасности предупреждают жителей Харькова и области: что сегодня будет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области сегодня, 21 июля, ожидается опасная погода.".