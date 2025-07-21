Об опасности предупреждают жителей Харькова и области: что сегодня будет

В Харькове и области сегодня, 21 июля, ожидается опасная погода.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, на Харьковщине будет шквальный ветер.

Днем 21 июля ожидается:

по городу шквал, 15 — 20 м/с;

по области местами шквал, 15 — 20 м/с.

Жителей призвали быть осторожными и внимательными. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.