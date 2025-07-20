Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза

В понедельник, 21 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Утром и днем гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 22 до 27, местами до 30.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 21 июля. Речь о грозе.