Live
  • Вс 20.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза

Погода 20:00   20.07.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза

В понедельник, 21 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Утром и днем гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 22 до 27, местами до 30.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 21 июля. Речь о грозе.

Читайте также: Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Вновь опасная погода: штормовое предупреждение объявили по Харькову и области
Вновь опасная погода: штормовое предупреждение объявили по Харькову и области
20.07.2025, 13:37
Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)
Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)
20.07.2025, 16:43
Парень ворвался в помещение ТЦК на Харьковщине и избил полицейского — НПУ 📹
Парень ворвался в помещение ТЦК на Харьковщине и избил полицейского — НПУ 📹
20.07.2025, 18:23
Новости Харькова — главное за 20 июля: атаки БпЛА, потасовка в помещении ТЦК
Новости Харькова — главное за 20 июля: атаки БпЛА, потасовка в помещении ТЦК
20.07.2025, 18:30
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
20.07.2025, 06:00
На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео)
На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео)
20.07.2025, 14:04

Новости по теме:

13:37
Вновь опасная погода: штормовое предупреждение объявили по Харькову и области
14:13
Обильный дождь, гроза и шквал: жителей Харьковщины предупредили об опасности
13:33
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
20:00
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
09:01
Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 21 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Утром и днем гроза.".