Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
В понедельник, 21 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Утром и днем гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 14 до 19 градусов, дневная — от 22 до 27, местами до 30.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 21 июля. Речь о грозе.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 21 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь. Утром и днем гроза.".