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Прогноз погоди в Харкові та області на 21 липня: вдень дощ і гроза

Погода 20:00   20.07.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 21 липня: вдень дощ і гроза

У понеділок, 21 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень – короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 14 до 19 градусів, денна – від 22 до 27, місцями до 30.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 21 липня. Йдеться про грозу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 21 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень – короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.".