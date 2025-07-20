Прогноз погоди в Харкові та області на 21 липня: вдень дощ і гроза
У понеділок, 21 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень – короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 14 до 19 градусів, денна – від 22 до 27, місцями до 30.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 21 липня. Йдеться про грозу.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 21 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень – короткочасний дощ. Вранці та вдень гроза.".