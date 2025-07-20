Знову небезпечна погода: штормове попередження оголосили по Харкову та області
Вранці та вдень у понеділок, 21 липня, у Харкові та області очікується гроза.
Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності оголосив Регіональний центр з гідрометеорології.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківська область пережила серйозну бурю. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, коли сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Пізніше в мерії підрахували: у Харкові впало майже 1,2 тисячі дерев та стільки ж гілок. Увечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – всім жителям повернули світло.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 13:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці та вдень у понеділок, 21 липня, у Харкові та області очікується гроза.".