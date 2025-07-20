Вновь опасная погода: штормовое предупреждение объявили по Харькову и области

Утром и днем в понедельник, 21 июля, по Харькову и области ожидается гроза.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности объявил Региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, в прошлую субботу, 12 июля Харьковская область пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий бури — всем жителям вернули свет.