Генштаб ЗСУ: 11 штурмів росіян було на Харківщині за добу

Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався наступати сім разів у районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – було чотири атаки ЗС РФ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська“, – уточнили у ГШ.

Втрати окупантів на сьогодні такі: