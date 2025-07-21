Генштаб ЗСУ: 11 штурмів росіян було на Харківщині за добу
Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався наступати сім разів у районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – було чотири атаки ЗС РФ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська“, – уточнили у ГШ.
Втрати окупантів на сьогодні такі:
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.".