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Генштаб ЗСУ: 11 штурмів росіян було на Харківщині за добу

Україна 08:15   21.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб ЗСУ: 11 штурмів росіян було на Харківщині за добу

Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався наступати сім разів у районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янському – було чотири атаки ЗС РФ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська“, – уточнили у ГШ.

Втрати окупантів на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.".