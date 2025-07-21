Генштаб ВСУ: 11 штурмов россиян было на Харьковщине за сутки
Утром 21 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался наступать семь раз в районе Волчанска и Старицы. На Купянском – было четыре атаки ВС РФ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска», – уточнили в ГШ.
Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.".