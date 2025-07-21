Генштаб ВСУ: 11 штурмов россиян было на Харьковщине за сутки

Утром 21 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался наступать семь раз в районе Волчанска и Старицы. На Купянском – было четыре атаки ВС РФ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска», – уточнили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие: