Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб

Фронт 17:20   21.07.2025
Олена Нагорна
На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Двічі атакували від початку доби на Харківщині російські військові, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку боїв не було. Водночас артобстрілів з території РФ зазнали райони населених пунктів Тимофіївка та Леміщине.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дві атаки супротивника в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися наступати сім разів у районі Вовчанська та Стариці, а на Куп’янському – було чотири атаки ЗС РФ поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та у напрямку Куп’янська.

Читайте також: РФ заявила про просування на півночі від Харкова – що говорять в ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Що таке фасонний прокат: види та сфери застосування
Що таке фасонний прокат: види та сфери застосування
21.07.2025, 18:29
Чим росіяни обстрілюють Харківщину: інформація Синєгубова за тиждень
Чим росіяни обстрілюють Харківщину: інформація Синєгубова за тиждень
21.07.2025, 18:01
На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб
На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб
21.07.2025, 17:20
Мешканців Харкова попередили про небезпеку газовики
Мешканців Харкова попередили про небезпеку газовики
21.07.2025, 16:25
Психологічну допомогу мешканцям Харківщини можуть надати сімейні лікарі
Психологічну допомогу мешканцям Харківщини можуть надати сімейні лікарі
21.07.2025, 16:54
Секретарку мера на Харківщині підозрюють у роботі на ворога
Секретарку мера на Харківщині підозрюють у роботі на ворога
21.07.2025, 16:00

Новини за темою:

16:15
На Харківщині йде бій, дві атаки військових РФ уже відбили – Генштаб ЗСУ
08:25
Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – де росіяни атакували на Харківщині
16:15
Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
08:08
10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
16:45
На Куп’янському напрямку триває атака росіян – Генштаб ЗСУ на 16:00

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 17:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі атакували від початку доби на Харківщині російські військові, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".