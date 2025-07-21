На півночі Харківщини затишшя, але були бої на Куп’янському напрямку – Генштаб

Двічі атакували від початку доби на Харківщині російські військові, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку боїв не було. Водночас артобстрілів з території РФ зазнали райони населених пунктів Тимофіївка та Леміщине.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дві атаки супротивника в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися наступати сім разів у районі Вовчанська та Стариці, а на Куп’янському – було чотири атаки ЗС РФ поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та у напрямку Куп’янська.