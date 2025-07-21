На севере Харьковщины затишье, но были бои на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Дважды атаковали с начала суток на Харьковщине российские военные, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении боев не было. В то же время артобстрелам с территории РФ подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка и Лемещино.
На Купянском направлении украинские воины отбили две атаки противника в районах Голубовки и Зеленого Гая.
Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались наступать семь раз в районе Волчанска и Старицы, а на Купянском – было четыре атаки ВС РФ вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды атаковали с начала суток на Харьковщине российские военные, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".