На севере Харьковщины затишье, но были бои на Купянском направлении — Генштаб

Дважды атаковали с начала суток на Харьковщине российские военные, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении боев не было. В то же время артобстрелам с территории РФ подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка и Лемещино.

На Купянском направлении украинские воины отбили две атаки противника в районах Голубовки и Зеленого Гая.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались наступать семь раз в районе Волчанска и Старицы, а на Купянском – было четыре атаки ВС РФ вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.