Атака “шахедів” нашкодила транспорту в Харкові – Терехов про ситуацію в місті

Мер Харкова повідомив про наслідки нічного нальоту “шахедів”, а також навів статистику обстрілів та дані про роботу диференційованої повітряної тривоги в місті за тиждень.

“Щодо сьогоднішньої ночі. Рф знову завдала ударів по Київському району. Було вибито близько 50 вікон. Пошкоджень зазнали два житлових будинки та два нежитлових, дорожнє покриття, паркан, трамвайні дроти, опори зовнішнього освітлення, підприємство. Основну частину руйнацій комунальники вже усунули. Трамваї за маршрутами 16 та 16А курсують за графіком від самого ранку“, – написав міський голова.

Він зазначив, що минулий тиждень у Харкові пройшов відносно спокійно. Було 18 ударів російськими дронами по трьох районах: Немишлянському, Шевченківському та Київському. Найбільш масштабна атака відбулася 15 липня, коли по місту за 14 хвилин прилетіли 16 БпЛА.

“На щастя, всі живі, одна людина зазнала поранень. Обстріли пошкодили транспортну інфраструктуру та об’єкти бізнесу“, – зазначив мер.

Тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (34%) меншою, ніж в області завдяки диференційованій системі.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни знову били по Харкову. Загалом нарахували 12 “прильотів”, усі – у Київському районі міста. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок ударів спалахнуло підприємство. Також через обстріл пошкоджена багатоповерхівка. Інформації щодо постраждалих немає. На підльоті до міста збили 15 “шахедів”.